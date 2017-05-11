آخر الأخبار
11 أيار 2017
Back

السيد نصرالله: اسرائيل خائفة من أي مواجهة مقبلة لأنها ستكون في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

السيد نصرالله: اسرائيل خائفة من أي مواجهة مقبلة لأنها ستكون في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار خائفة,اسرائيل,نصرالله,السيد,
episodes
السيد نصرالله: اسرائيل خائفة من أي مواجهة مقبلة لأنها ستكون في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً