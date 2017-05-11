أخبار محلية
11 أيار 2017
11/05/2017 11:31:52
الجميل يسأل: هل لأحد ما يقوله لنا عن عودة المؤهل قيس منذر جثة الى لبنان؟
سامي الجميل يغرد...
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LBCI News Lebanon
غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على تويتر "المؤهل في قوى الامن قيس منذر اعتقل قبل عشر سنوات في سوريا واعيد جثة لأهله قبل يومين، فهل لأحد في السلطة اللبنانية ما يقوله لنا في هذا الموضوع؟".
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