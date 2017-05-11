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11 أيار 2017
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السيد نصرالله: إذا كان تواجدنا العسكري يشكل عائقا أمام عودة أهالي الطفيل فاليوم أقول لهم أن تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة

السيد نصرالله: إذا كان تواجدنا العسكري يشكل عائقا أمام عودة أهالي الطفيل فاليوم أقول لهم أن تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تواجدنا,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: إذا كان تواجدنا العسكري يشكل عائقا أمام عودة أهالي الطفيل فاليوم أقول لهم أن تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة
 
 
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