آخر الأخبار
11 أيار 2017
11/05/2017 11:30:03
السيد نصرالله: إذا كان تواجدنا العسكري يشكل عائقا أمام عودة أهالي الطفيل فاليوم أقول لهم أن تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة
السيد نصرالله: إذا كان تواجدنا العسكري يشكل عائقا أمام عودة أهالي الطفيل فاليوم أقول لهم أن تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تواجدنا,نصرالله,السيد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً