السيد نصرالله: البعض يتهم حزب الله أنه يريد إحداث تغيير ديموغرافي في منطقة بعلبك الهرمل وكذلك في عرسال ولكن لو أردنا ذلك لكنا تركنا داعش والنصرة تدخل هذه القرى