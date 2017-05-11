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11 أيار 2017
11/05/2017 11:41:21
السيد نصرالله: أقول لكل الجماعات المسلحة في جرود عرسال أن هذه المعركة لا أفق لها ودعونا نترك أهالي المنطقة يعودون اليها
السيد نصرالله: أقول لكل الجماعات المسلحة في جرود عرسال أن هذه المعركة لا أفق لها ودعونا نترك أهالي المنطقة يعودون اليها
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LBCI News Lebanon
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