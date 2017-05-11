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11 أيار 2017
11/05/2017 11:47:33
السيد نصرالله: أي وقف لإطلاق النار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه حُكماً ونحن ذهبنا إلى سوريا لمساعدة القيادة والجيش والشعب في مواجهة الجماعات الارهابية
السيد نصرالله: أي وقف لإطلاق النار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه حُكماً ونحن ذهبنا إلى سوريا لمساعدة القيادة والجيش والشعب في مواجهة الجماعات الارهابية
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LBCI News Lebanon
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