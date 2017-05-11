السيد نصرالله: أي وقف لإطلاق النار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه حُكماً ونحن ذهبنا إلى سوريا لمساعدة القيادة والجيش والشعب في مواجهة الجماعات الارهابية