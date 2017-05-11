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11 أيار 2017
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الرياضي يتأهل الى نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على بيبلوس بنتيجة 83 - 72 وحسمه سلسلة نصف النهائي 3-1

الرياضي يتأهل الى نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على بيبلوس بنتيجة 83 - 72 وحسمه سلسلة نصف النهائي 3-1 Lebanon, news ,lbci ,أخبار نهائي,يتأهل,الرياضي,
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الرياضي يتأهل الى نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على بيبلوس بنتيجة 83 - 72 وحسمه سلسلة نصف النهائي 3-1
 
 
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