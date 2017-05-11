أخبار دولية
11 أيار 2017
11/05/2017 14:00:00
المارينز تدرّب معارضين داخل سوريا
مدربون عسكريون اميركيون لتدريب فصائل معارضة سورية
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LBCI News Lebanon
بعد انكفاء نسبي واشنطن تعود لتعزّز حضورها على الساحة السورية سياسيا وعسكرياً. وبات الملف السوري يشكّل عنوانا رئيسيا ليس فقط في محادثات ترامب وآخرها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنما ايضا على الأرض...
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