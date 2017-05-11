المارينز تدرّب معارضين داخل سوريا

مدربون عسكريون اميركيون لتدريب فصائل معارضة سورية

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LBCI News Lebanon

بعد انكفاء نسبي واشنطن تعود لتعزّز حضورها على الساحة السورية سياسيا وعسكرياً. وبات الملف السوري يشكّل عنوانا رئيسيا ليس فقط في محادثات ترامب وآخرها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنما ايضا على الأرض...