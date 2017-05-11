أخبار دولية
11 أيار 2017
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المارينز تدرّب معارضين داخل سوريا

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بعد انكفاء نسبي واشنطن تعود لتعزّز حضورها على الساحة السورية سياسيا وعسكرياً. وبات الملف السوري يشكّل عنوانا رئيسيا ليس فقط في محادثات ترامب وآخرها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنما ايضا على الأرض...
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