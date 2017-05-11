أخبار محلية
11 أيار 2017
11/05/2017 12:59:14
حاصباني: العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة
حاصباني شارك في المنتدى العربي السابع للصناعات الصحية
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LBCI News Lebanon
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة في أعمال المنتدى العربي السابع للصناعات الصحية تحت عنوان "حلول مبتكرة في الصحة".
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