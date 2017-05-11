حاصباني: العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة في أعمال المنتدى العربي السابع للصناعات الصحية تحت عنوان "حلول مبتكرة في الصحة".