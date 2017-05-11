خلال كلمة نصرالله...هل وردكم اتصال ام رسالة مسيئة لحزب الله؟

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أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أنه خلال إلقاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله خطابه في الذكرى السنوية لاستشهاد مصطفى بدر الدين، حصل تلاعب غير محدد المصدر بالخطوط الهاتفية الثابتة للعلاقات الإعلامية في حزب الله حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين وإرسال رسائل هاتفية ظاهرها أنها من هذه الخطوط، وتحمل هذه الاتصالات والرسائل إساءة للمقاومة وقائدها.وأوضحت العلاقات الإعلامية متابعتها للموضوع مع المعنيين، في وزارة الاتصالات وفي هيئة أوجيرو، لكشف المتلاعبين والأساليب التي استخدموها لتحقيق هذا الخرق.