أخبار محلية
11 أيار 2017
Back

خلال كلمة نصرالله...هل وردكم اتصال ام رسالة مسيئة لحزب الله؟

من المتصل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسائل, اتصالات,حزب الله,من المتصل؟
episodes
خلال كلمة نصرالله...هل وردكم اتصال ام رسالة مسيئة لحزب الله؟
أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أنه خلال إلقاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله خطابه في الذكرى السنوية لاستشهاد مصطفى بدر الدين، حصل تلاعب غير محدد المصدر بالخطوط الهاتفية الثابتة للعلاقات الإعلامية في حزب الله حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين وإرسال رسائل هاتفية ظاهرها أنها من هذه الخطوط، وتحمل هذه الاتصالات والرسائل إساءة للمقاومة وقائدها.
الإعلان


وأوضحت العلاقات الإعلامية متابعتها للموضوع مع المعنيين، في وزارة الاتصالات وفي هيئة أوجيرو، لكشف المتلاعبين والأساليب التي استخدموها لتحقيق هذا الخرق.
إقرأ أيضاً