أخبار محلية
11 أيار 2017
11/05/2017 14:31:13
الرئيس عون يدين الإعتداء على الجديد ويطالب القضاء بالتحقيق
الرئيس عون يرفض التعرض لوسائل الاعلام...
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LBCI News Lebanon
دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعتداء الذي تعرضت له محطة "الجديد"، رافضا التعرّض لوسائل الإعلام وللحرية الإعلامية.
وطالب الرئيس عون الأجهزة القضائية المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة والذهاب حتى النهاية لكشف هوية المرتكبين وسوقهم امام القضاء.
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