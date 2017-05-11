أخبار محلية
11 أيار 2017
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الرئيس عون يدين الإعتداء على الجديد ويطالب القضاء بالتحقيق

الرئيس عون يرفض التعرض لوسائل الاعلام... Lebanon, news ,lbci ,أخبار تلفزيون الجديد, لبنان,ميشال عون,الرئيس عون يرفض التعرض لوسائل الاعلام...
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الرئيس عون يدين الإعتداء على الجديد ويطالب القضاء بالتحقيق
دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعتداء الذي تعرضت له محطة "الجديد"، رافضا التعرّض لوسائل الإعلام وللحرية الإعلامية.
 
وطالب الرئيس عون الأجهزة القضائية المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة والذهاب حتى النهاية لكشف هوية المرتكبين وسوقهم امام القضاء.
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