آخر الأخبار
11 أيار 2017
11/05/2017 14:42:19
الحريري خلال حفل عشاء لجمعية الصناعيين: الأزمات التي مرت على بلدنا كانت كفيلة بتدمير الصناعة لولا إيمانكم وثقتكم في لبنان وبشعبه وبمستقبله
الحريري خلال حفل عشاء لجمعية الصناعيين: الأزمات التي مرت على بلدنا كانت كفيلة بتدمير الصناعة لولا إيمانكم وثقتكم في لبنان وبشعبه وبمستقبله
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجمعية,عشاء,خلال,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً