آخر الأخبار
11 أيار 2017
11/05/2017 14:50:36
ياسين جابر للـLBCI : تم تسريب مسودة قانون لمشروع قانون أو أفكار قد تشكل عقوبات جديدة على لبنان وحزب الله ومن يتعامل معه
ياسين جابر للـLBCI : تم تسريب مسودة قانون لمشروع قانون أو أفكار قد تشكل عقوبات جديدة على لبنان وحزب الله ومن يتعامل معه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,جابر,ياسين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً