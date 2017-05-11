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11 أيار 2017
11/05/2017 14:51:54
ياسين جابر للـLBCI : المصارف اللبنانية تعمل بشكل مطابق تماماً للشروط الاميركية ولن نتمكن من التأثير على قرار الكونغرس في موضوع العقوبات على لبنان
ياسين جابر للـLBCI : المصارف اللبنانية تعمل بشكل مطابق تماماً للشروط الاميركية ولن نتمكن من التأثير على قرار الكونغرس في موضوع العقوبات على لبنان
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LBCI News Lebanon
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