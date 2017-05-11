ماذا قال ياسين جابر للـLBCI في موضوع العقوبات الأميركية والإجراءات المصرفية؟

شبكة برلمانية تتعاطى مع البنك الدولي في موضوع العقوبات الاميركية...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ياسين جابر, العقوبات الاميركية,لبنان,شبكة برلمانية تتعاطى مع البنك الدولي في موضوع العقوبات الاميركية...

LBCI News Lebanon

أعلن النائب ياسين جابر ان هناك شبكة برلمانية تتعاطى مع البنك الدولي في موضوع العقوبات الاميركية، معتبرا أنه يجب ان يكون هناك تعاطي بين المجلس النيابي اللبناني واميركا والوفود المتبادلة تفيد وتؤثر على كل ما يدور في الكواليس.

واكد جابر عبر برنامج "كلام الناس" على شاشة الـLBCI أن المصارف اللبنانية تعمل بشكل مطابق تماماً للشروط الاميركية، مشيرا الى ان الخوف من موضوع العقوبات هو أن تلجأ بعض المصارف الخارجية الى اقفال الحسابات اللبنانية من اجل تخفيف نسبة الخطر عليها.

الإعلان

وقال جابر "لن نتمكن من التأثير على قرار الكونغرس في موضوع العقوبات ولكن يمكننا التوجيه والتنبيه لكي لا نقع في المحظور"، لافتا الى انه تم تسريب مسودة قانون لمشروع قانون أو أفكار قد تشكل عقوبات جديدة على لبنان وحزب الله ومن يتعامل معه.

وشدد جابر على ضرورة اتخاذ قرار سريع في موضوع مصرف لبنان ومعالجة الملف في اسرع وقت.​

وفي ملف الكهرباء، رأى جابر ان استئجار البواخر يكلف لبنان كثيراً، قائلا "ليس وزير الطاقة سيزار ابي خليل المشكلة في موضوع الكهرباء... المشكلة في القرار السياسي".

وعدد جابر بعض مقررات البنك الدولي للبنان، والتي هي "اقرار الموازنة" و"اقرار قانون المناقصات العامة" و"اصلاح مالي جذري وضروري" و"اقرار قانون PPP"، مشيرا الى ان لبنان ينتج الكهرباء على المازوت في حين مقررات البنك الدولي تنص على استعمال الغاز.

وكشف جابر أن 2000 مليار ليرة لبنانية هو حجم دين الدولة للضمان الاجتماعي في لبنان.​