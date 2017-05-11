آخر الأخبار
11 أيار 2017
11/05/2017 15:07:58
فريق الرياضي للسيدات يتوج بلقب كأس لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الانترانيك بنتيجة 65-56
فريق الرياضي للسيدات يتوج بلقب كأس لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الانترانيك بنتيجة 65-56
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلقب,يتوج,للسيدات,الرياضي,فريق,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً