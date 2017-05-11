صفقة البواخر تثير التساؤلات... حرب للـLBCI: أنا مع التحقيق في هذا الملف

ماذا قال حرب عن التفاهم المسيحي؟

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LBCI News Lebanon

اعتبر الوزير السابق بطرس حرب أن التفاهم الذي حصل بين التيارين المسيحيين لم يحصل على اساس مبدئي بل للاستئثار بالقرار المسيحي في لبنان، مشيرا الى انه يجب على لبنان ان يكون متعدداً حتى داخل طوائفه، قائلا "نحن ضد تكريس الهيمنة على قرار طائفة معينة".

وأكد حرب عبر برنامج "كلام الناس" على شاشة الـLBCI، ان رئيس الجمهورية في لبنان هو رئيس لكل لبنان وهو الشخص الذي نلجأ اليه لحماية لبنان، لافتا الى ان بعض الوزراء يشككون ببعضهم في الحكومة ، مضيفا "مبدأ التضامن الحكومي غائب اليوم".

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وحول صفقة البواخر، قال حرب "صفقة البواخر في لبنان تثير التساؤلات، لا علم لدي عمّن وراء الصفقة وانا مع التحقيق في الملف"، لافتا الى ان الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء.

وفي ملف الانتخابات النيابية، لفت حرب الى ان رئيس الجمهورية يمارس الضغط على القوى السياسية من اجل اقرار قانون انتخابي جديد والقوى السياسية تقوم بالضغط لانتاج قانون يزيد من عدد نوابهم أو يحسّن مواقعهم في السلطة.

واعتبر حرب أنه في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد يجب السير بالقانون النافذ حاليا، مؤكدا أن هناك من يتلاعب بهذا الموضوع لصالح التمديد.​

وفي سياق متصل، قال حرب ​"هناك من أتى الى السلطة لتنفيذ مشاريع، كاشفا أن بعض الوزراء يقومون بوساطات لدى وزراء اخرين في ملفات ومناقصات وغيرها".

وعن الانتخابات النيابية في قضاء البترون، كشف حرب ان هناك رشاوى تحصل من قبل بعض " المرشحين " في القضاء.​