آخر الأخبار
11 أيار 2017
11/05/2017 15:34:26
حرب للـLBCI : الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء
حرب للـLBCI : الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,للـLBCI,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً