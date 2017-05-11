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11 أيار 2017
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حرب للـLBCI : الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء

حرب للـLBCI : الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,للـLBCI,
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حرب للـLBCI : الكهرباء لن تأتي الى لبنان في الصيف بل بعد انقضاء الصيف والحاجة ضرورية لطرح مشاريع بديلة في مجلس الوزراء
 
 
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