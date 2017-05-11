الحريري هدد مجلس الوزراء بالاستقالة إذا...

لماذا هدد الحريري بالاستقالة؟

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LBCI News Lebanon

تعدت أزمة استئجار البواخر التركية لإنتاج الكهرباء «المس» العابر للعلاقات بين الحلفاء في حكومة «استعادة الثقة» الى حدود صعق هذه العلاقات، أكان بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر او بين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لوّح بالاستقالة في حال عرقلة المناقصة الراسية على الشركة التركية.

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