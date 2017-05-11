اختراق إسرائيلي للاتصالات اللبنانية: أين الوزارة وأوجيرو؟

يمعن التحالف الإسرئيلي ــ السعودي في الحرب الأمنية ــ الإعلامية ضد المقاومة اللبنانية، في محاولات يائسة لزعزعة ثقة اللبنانيين بها وزرع بذور الشقاق بين المقاومين.

آخر إبداعات "محور الشرّ" هو اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية وإجراء عشرات آلاف الاتصالات بأرقام هواتف المواطنين وإرسال رسائل نصيّة يظهر جزء منها كأنه صادر عن هواتف ثابتة تعود إلى العلاقات الإعلامية في حزب الله، أثناء إلقاء الأمين العام للحزب، السيد حسن نصرالله، خطاباً لمناسبة ذكرى استشهاد القائد مصطفى بدر الدين.

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