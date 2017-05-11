اسرار الصحف 12-5-2017

النهار
خسارة أم ربح؟
تروّج أوساط معروفة بأن حزب "القوات" بات الخاسر الأكبر من تحالفه مع "التيار".
زيجات غير شرعية
صرّح وزير بأن مئات الزيجات ما بين اللاجئين غير مدوّنة في أي سجلات وبالتالي فإن المواليد الجدد باتوا أولاداً غير شرعيين وغير قادرين على السفر أو العودة إلى سوريا.
حملة ضد "الجديد"
لوحظ أن عناصر حزبيين شنّوا حملة مضادة لقناة "الجديد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهموها فيه بحرق سيارة النقل المباشر لكسب تعاطف اللبنانيين.
السلاح للأحزاب
يرفض مكتب وزير الدفاع إعطاء رخص سلاح "مختلف" للأفراد بحجة الحد من الاتجار بالسلاح فيما تعطى كميات من الرخص من دون تحديد نوع السلاح للأحزاب.
المستقبل
إنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى لمناقشة الوضع في البقاع والسلاح المتفلّت
الجمهورية
سأل وزير مُعارض لخطة الكهرباء لماذا حَصر الإنتقاد بوزير الطاقة طالما أن هناك فرقاء آخرين وافقوا على الخطة؟
سُئل نائب ينتمي إلى تيار سياسي عن العلاقة الفاترة بين تياره وبين مرجع بارز والتي وصلت إلى حدود الخلاف الكبير فقال لطالما كانت تمرّ بمرحلة "المد والجزر"بينهما.
سُئل رئيس حزب بارز هل سيعتمد إستطلاعات الرأي في إختيار مرشّحيه الى الإنتخابات، فأجاب ضاحكاً: كل مرشح يدفع أكثر يحصل على رقم أعلى.
البناء
كواليس
رجّحت مصادر متابعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز الرئيس حسن روحاني على منافسيه في الدورة الأولى بنيل أكثرية تزيد عن 50 في المئة من المقترعين، وأعادت المصادر الأسباب إلى أنّ جمهور الإصلاحيين يجد في روحاني درجة مقبولة من الانفتاح والحريات وجمهور المحافظين يجد فيه درجة كافية من الثبات في مواقع المواجهة في سورية والعراق واليمن، وأنّ الفريقين يعرفان انّ تطلب الأكثر لأيّ منهما سيصيب المجتمع بالانقسام ويضعف الوضعين الاقتصادي والسياسي، فثنائية ظريف وسليماني تشبه إيران.