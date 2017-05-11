اسرار الصحف 12-5-2017

اسرار الصحف المحلية...

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LBCI News Lebanon



النهار



خسارة أم ربح؟

تروّج أوساط معروفة بأن حزب "القوات" بات الخاسر الأكبر من تحالفه مع "التيار".





زيجات غير شرعية

صرّح وزير بأن مئات الزيجات ما بين اللاجئين غير مدوّنة في أي سجلات وبالتالي فإن المواليد الجدد باتوا أولاداً غير شرعيين وغير قادرين على السفر أو العودة إلى سوريا.





حملة ضد "الجديد"

لوحظ أن عناصر حزبيين شنّوا حملة مضادة لقناة "الجديد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهموها فيه بحرق سيارة النقل المباشر لكسب تعاطف اللبنانيين.





السلاح للأحزاب

يرفض مكتب وزير الدفاع إعطاء رخص سلاح "مختلف" للأفراد بحجة الحد من الاتجار بالسلاح فيما تعطى كميات من الرخص من دون تحديد نوع السلاح للأحزاب.





المستقبل

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