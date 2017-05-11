صحف اليوم
11 أيار 2017
Back

دعوة الحريري الى قمة الرياض...هل يصحّح الخطأ؟

تساؤلات حول دعوة الحريري الى القمة العربية - الاسلامية - الاميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياض, الحريري, لبنان,السعودية,تساؤلات حول دعوة الحريري الى القمة العربية - الاسلامية - الاميركية
episodes
دعوة الحريري الى قمة الرياض...هل يصحّح الخطأ؟
الخميس، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية - الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب ما أكد مراقبون لصحيفة "الجمهورية"،فان هذه الدعوة شابتها التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.
الإعلان

 
إقرأ أيضاً