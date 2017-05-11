صحف اليوم
11 أيار 2017
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بري: كيف ستكون هناك قيامة للبنان؟

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بري: كيف ستكون هناك قيامة للبنان؟
جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحذيره كل الفرقاء من المنحى الطائفي المدمّر والذي خبروا كلهم نتائجه الوخيمة، معتبرا أنهم اذا استمروا على هذا المنحى فكيف ستكون هناك قيامة للبنان؟.
 
وإذ اشار بري أمام زواره، بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية"، الى مسار النقاشات العالق بين الايجابية والسلبية، لأنه يشهد صعوداً وهبوطاً وتوافقاً على امر أحياناً ثم اختلافاً عليه حيناً آخر، شدد على ان النقاشات تجري هكذا، وبالتالي يجب الخروج من هذه الحالة.".
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وقال: "على رغم التباين الحاصل لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب مسكّرة، فقد تظهر إيجابيات في اي لحظة. لا اقول ذلك لأنني أملك معطى ما، لكن نحن في لبنان".
 
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