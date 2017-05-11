المعارضة الفنزويلية تسعى لدعم دول أميركا اللاتينية "لأجندة ديمقراطية"

أعلن الزعيم المعارض خوليو بورخيس يوم الخميس ان المعارضة الفنزويلية تطلب من دول أميركا اللاتينية الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتطبيق "أجندة ديمقراطية".

ويرأس بورخيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تقودها المعارضة وقد توجه إلى ليما للاجتماع مع مشرعين من بيرو وللقاء الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي وهو واحد من أشد منتقدي مادورو بين زعماء دول أميركا اللاتينية.

وعانت فنزويلا على مدى أكثر من خمسة أسابيع من احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة لقي فيها 39 شخصا حتفهم. ونددت المعارضة بمادورو بوصفه حاكما سلطويا خرب اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك وطالبت بإجراء انتخابات لحل الأزمة السياسية.