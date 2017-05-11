ناتانياهو يحض مجددا على نقل السفارة الاميركية الى القدس

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتانياهو الخميس ان مكان "سفارة الولايات المتحدة هو في القدس"، وذلك قبل ايام قليلة من زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاسرائيل.

وقال نتانياهو امام اعضاء حزبه اليميني الليكود "القدس هي العاصمة الابدية للشعب اليهودي ولدولة اسرائيل".

واضاف "سيكون جيدا ان تنتقل كل السفارات، وفي الدرجة الاولى سفارة الولايات المتحدة، الى القدس، لان هذا مكانها الطبيعي".

ونوقشت مسألة نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس خلال اجتماع عقد في شباط في واشنطن بين نتانياهو وترامب.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الاميركية الى القدس والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل، لكنه لا يزال يماطل في اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.