رئيس وزراء السودان يجري تعديلا وزاريا ويغير وزراء الاقتصاد

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أعلن رئيس الوزراء السوداني حسن صالح عن تشكيل حكومة جديدة اليوم الخميس حيث شملت التعديلات وزراء المجموعة الاقتصادية ومنهم وزراء النفط والاستثمار والمالية.وتم تعديل الدستور السوداني في كانون الأول لاستحداث منصب رئيس الوزراء، وهو مطلب لأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار وطني مع الحكومة، بهدف إعادة توزيع بعض السلطات الواسعة التي يملكها الرئيس.وقال صالح إن الحكومة الجديدة جاءت لتنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي وصفه بأنه أكبر مشروع سياسي في البلاد منذ استقلالها في 1956. وأضاف أن أولوياتها هي زيادة الانتاج وتحقيق السلام.وذكر أنه تم تعيين الفريق محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية. كما عين مبارك فاضل المهدي وزيرا للاستثمار وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط.وأعلن صالح أيضا تعيين حامد المنان وزيرا للداخلية.