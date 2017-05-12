الحرارة فوق معدلاتها...

يشهد لبنان طقسا ربيعيا اعتياديا مع عودة الأجواء الحارة نسبيا غدا والأحد مع ارتفاع الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بفارق ٣ درجات.
الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال، واستقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 26 درجة ويتكون ضباب محلي على الجبال.
السبت: طقس ربيعي حار قليلا وقليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 29 درجة بينما تتخطى ال 30 درجة بقليل بقاعا وتكون دافئة جدا على المرتفعات.
الأحد: طقس ربيعي حار قليلا وقليل السحب مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 30 درجة بينما تستمر بقاعا فوق الـ 30 درجة وتكون دافئة جدا على المرتفعات.
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