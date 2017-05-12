حاصباني من زحلة: الامور الخلافية تقنية لمصلحة الشعب

حاصباني يجول في زحلة

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الصحة غسان حاصباني ان قانون الانتخابات يتقدم والا طروحات جديدة، لافتا الى انه يصار الى درس الطروحات الموجودة على الطاولة.



وأكد حاصباني في مستهل جولته في زحلة تماسك مجلس الوزراء وتفاهم معراب ، مشيرا الى انالامور الخلافية تكون تقنية بملفات معينة لمصلحة الشعب .

وقد استهل الوزير جولته في دارة رئيس كتلة نواب زحلة النائب طوني بو خاطر، على أن يزور فاعليات سياسية وروحية ومستشفيات.

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