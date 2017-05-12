صاحب سوابق في قبضة قوى الامن

اقدم شخصان مجهولان على متن سيارة مستأجرة نوع "رينو" على كسر زجاج سيارة نوع "Infinity" عائدة لإحدى المواطنات، وسرقا من داخلها حقيبة تحتوي على مبلغ 13000 دولار اميركي واوراق ثبوتية. وبنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم معرفة هوية احد الفاعلين.

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وبتاريخ 9/5/2017 وفي محلة الحدث، قامت قوة من الشعبة المذكورة بمداهمة منزل المشتبه به وتوقيفه، ويدعى: ف. غ. (مواليد عام 1970، لبناني) وضبطت بحوزته مبلغ مليون ليرة لبنانية وهاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل سيارات ضمن محافظة جبل لبنان بالاشتراك مع شخص آخر (العمل جار لتوقيفه)، وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرائم سرقة.