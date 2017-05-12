إردوغان: قرار واشنطن تسليح وحدات حماية الشعب يتناقض مع العلاقات

يجتمع إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل

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LBCI News Lebanon

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم ان قرار الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية يتناقض مع علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة.

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وأشار الى أنه يعتقد أنه سيتم حل نقاط خلاف مع واشنطن إلى حد كبير خلال زيارة مقبلة.

وذكر إردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في أنقرة أنه سيواصل طرح مسألة تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن حتى "النهاية".

ويجتمع إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يتصدر جدول المحادثات مسألة تسليح وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتسليم كولن الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في انقلاب فاشل العام الماضي.