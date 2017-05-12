التوتر بين أمل والجديد...إلى القضاء

صراع تلفزيون الجديد وبري الى القضاء...

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LBCI News Lebanon

تقدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بواسطة وكيله المحامي علي رحال بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل من تحسين وكرمى الخياط وتلفزيون الجديد ومديرة الاخبار مريم البسام بجرائم الافتراء الجنائي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية و القدح والذم والتحقير على خلفية ما تم بثه والتصريح به.

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بدورها، تقدمت قناة الجديد بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه حركة أمل ممثلة ببري بجرائم التعدي على الحرية وايذاء عن قصد وتهديد وتوعد بالقتل

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وقد أحال النائب العام التمييزي الشكوى المقدمة من "الجديد" ضد بري أمام النيابة العامة الاستئنافية لاستكمال التحقيقات وكشف الفاعلين وصولاً لانزال أشد العقوبات بحقهم .