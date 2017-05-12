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12 أيار 2017
12/05/2017 04:19:59
قناة الجديد تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه حركة أمل ممثلة ببري بجرائم التعدي على الحرية وايذاء عن قصد وتهديد وتوعد بالقتل
قناة الجديد تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه حركة أمل ممثلة ببري بجرائم التعدي على الحرية وايذاء عن قصد وتهديد وتوعد بالقتل
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LBCI News Lebanon
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