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12 أيار 2017
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النائب العام التمييزي أحال الشكوى المقدمة من "الجديد" ضد بري أمام النيابة العامة الاستئنافية لاستكمال التحقيقات وكشف الفاعلين وصولاً لانزال أشد العقوبات بحقهم

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النائب العام التمييزي أحال الشكوى المقدمة من &quot;الجديد&quot; ضد بري أمام النيابة العامة الاستئنافية لاستكمال التحقيقات وكشف الفاعلين وصولاً لانزال أشد العقوبات بحقهم
 
 
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