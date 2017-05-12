الحريري: "ما النا الا بعض"

كلمة الحريري في مؤتمر تمويل اعادة الاعمار ما بعد التحولات العربية

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان حجم ورش الاعمار تتطلب منهم انفتاحا على كل الدول وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مؤكدا أن واجبهم الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني وعلى مناعته للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

واشار الحريري، في مؤتمر تمويل اعادة الاعمار ما بعد التحولات العربية، الى مقاربة لبنانية لحل الأزمات العربية قائمة على تحويل الأزمة لفرصة وتحويل المصيبة لأمل، مشددا على دور القطاع المصرفي العربي.

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وقال:" عرفنا في لبنان كل المصائب كالحروب وتدخلات الخارج والتهجير والدمار واكتشفنا انه "ما النا الا بعض".