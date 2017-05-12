أخبار دولية
12 أيار 2017
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استراليا: تركيا ستسلمنا مسؤولا عن التجنيد في داعش

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استراليا: تركيا ستسلمنا مسؤولا عن التجنيد في داعش

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول اليوم ان تركيا وافقت على طلب من الحكومة الاسترالية بتسلم مواطن يعتقد أنه مسؤول بارز عن التجنيد في تنظيم الدولة الإسلامية.

 

 وارتبط اسم نيل براكاش، وهو من مواليد ملبورن، بمخططات لهجمات في استراليا وظهر في عدد من تسجيلات الدولة الإسلامية المصورة ومجلاتها.

 

 وتقول استراليا إن براكاش جند رجالا ونساء وصبيانا من استراليا وشجع على ارتكاب أعمال إرهابية. وفرضت الحكومة عقوبات مالية عليه في عام 2015 وكذلك على كل من يقدم له مساعدة مادية بالإضافة إلى عقوبة تصل للسجن لعشرة أعوام.

 

وكانت الحكومة الاسترالية قد ذكرت خطأ العام الماضي استنادا لتقارير من المخابرات الأميركية أن براكاش لقي مصرعه في ضربة جوية في الموصل بالعراق. ثم أكدت لاحقا أنه محتجز في تركيا. 

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