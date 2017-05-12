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12 أيار 2017
12/05/2017 04:55:37
قوات سوريا الديمقراطية ستنقل السيطرة على مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد عملية تأمينها
قوات سوريا الديمقراطية ستنقل السيطرة على مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد عملية تأمينها
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LBCI News Lebanon
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