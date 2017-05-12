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12 أيار 2017
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قوات سوريا الديمقراطية ستنقل السيطرة على مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد عملية تأمينها

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قوات سوريا الديمقراطية ستنقل السيطرة على مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد عملية تأمينها
 
 
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