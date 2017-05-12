قوات سوريا الديمقراطية: هجوم الرقة ينطلق في بداية الصيف

بيان لقوات سوريا الديمقراطية

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LBCI News Lebanon

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انها ستنقل السيطرة على مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد عملية تأمينها، لافتا الى ان سد الطبقة سيخدم كل المناطق السورية بعد انتزاعه من داعش وهجوم الرقة ينطلق في بداية الصيف.

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وكشفت قوات سوريا الديموقراطية ان الهجوم لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة، معقله في سوريا سيطلق بداية الصيف.وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف الفصائل الكردية العربية، عمليتها العسكرية في اتجاه الرقة في تشرين الثاني ، وسيطرت على العديد من القرى والبلدات في محافظة الرقة في شمال سوريا، وكان آخرها مدينة الطبقة الاستراتيجية، ما من شأنه أن يفتح الطريق لاستعادة المدينة.