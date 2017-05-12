أخبار دولية
12 أيار 2017
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الهجوم على ميناء يمني سيؤدي لنزوح 400 ألف على الأقل

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الهجوم على ميناء يمني سيؤدي لنزوح 400 ألف على الأقل
 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة ان أي هجوم على ميناء الحديدة اليمني سيؤدي لنزوح أكثر من 400 ألف شخص، وهو عدد يزيد بواقع المثلين عن تقدير المنظمة السابق لأقل عدد من النازحين.

 

وقال محمد عبدي كير مدير العمليات والطوارئ في المنظمة في بيان  "سيهرب 400 ألف على أقل تقدير من المدينة صوب الشرق بمجرد تعرض

الحديدة لهجوم".

 

 وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أي هجوم من التحالف الذي تقوده السعودية على الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي يمثل شريان الحياة لملايين في حاجة ماسة للطعام قائلة إن ذلك قد يؤدي لنزوح ما بين 200 ألف و500 ألف شخص

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