بالصورة: كيم كارداشيان تقلّد ماغي بو غصن.. ما الحلّ؟

"شو الحلّ؟"

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LBCI News Lebanon

قد تتشابه ملابس النجمات في إطلالاتهنّ، بخاصةٍ إذا إتبعن آخر صيحات الموضة العالميّة. وفي حين ينتقد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التشابه بقسوة الذي يترافق مع مقارنة بين النجمتين، قد تكون ردّة فعل النجمة أكثر طرافة وأقلّ جدّية.

في التفاصيل، نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة جمعت فيها إطلالتها بإطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مع إرتداء السروال نفسه. وقد أرفقت ماغي الصورة بتعليقٍ طريف عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وجاء فيه "يا جماعة ما فيي إلبس شي.. تاني نهار بتقلّدني كيم كارداشيان! شو الحلّ؟".

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