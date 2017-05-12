إليكم ردّة فعل ديما بياعة المفاجئة على زواج طليقها تيم حسن

الممثلة ديما بياعة تفاجئ الجمهور بردّة فعلها

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LBCI News Lebanon

لا يزال خبر زواج الممثل السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني محطّ أنظار روّاد الإنترنت والصحافة العربيّة، وبما أن زواج تيم ليس الأول بل سبق وتزوّج الممثلة السورية ديما بياعة، كان الجميع بإنتظار ردّة فعل الأخيرة على هذا الزواج.

ويبدو أن الممثلة ديما بياعة قد فاجأت الكثيرين بردّة فعلها الإيجابية تجاه زواج طليقها تيم حسن من جديد، فأعربت لبرنامج "صباح العربية" عن سعادتها بهذا الخبر مؤكّدةً "وفاء هي زينة ما اختار تيم".

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ديما، الّتي علمت بخبر زواج تيم حسن من مواقع التواصل الإجتماعي ولم يكن لديها علم مسبق بالموضوع، قد صرّحت "فرحت من كل قلبي، لأنها ستصبح زوجة أب أولادي. أتمنى لهما كل التوفيق". وختمت "حدا بيصحلّو وفاء الكيلاني ويقول لا؟".