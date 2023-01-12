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اقتصاد
حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2022: ارتفاع عدد المسافرين 47 بالمئة
2023-01-12 | 05:02
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حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2022: ارتفاع عدد المسافرين 47 بالمئة
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حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2022: ارتفاع عدد المسافرين 47 بالمئة
حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين من لبنان واليه خلال العام المنصرم 2022، اذ ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا هذا المرفق الحيوي بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالعام 2021، كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية بما يقارب 32 بالمئة.

فقد سجل مجموع الركاب عبر المطار في 2022 ستة ملايين و349 ألفاً و967 راكباً مقابل اربعة ملايين و319 ألفاً و467 راكباً في 2021.

وقد تميزت أشهر الصيف أي تموز وآب وأيلول من العام 2022 بالنسبة الأعلى من حركة الركاب فسجلت على التوالي: في تموز 823 ألفاً و 907 ركاب، وفي آب 796 ألفاً و 543 راكباً وفي أيلول 648 ألفاً و 935 راكباً.

كما شهد الشهر الأخير من العام 2022 حركة مسافرين مرتفعة وبلغ عدد الركاب 552 ألفاً و368 راكباً.

وقد توزعت حركة المطار في 2022 على الشكل التالي:

المسافرون:

ارتفع مجموع الركاب عبر المطار في العام الفائت 2022 بنسبة 47 بالمئة عما سجله في العام 2021، وبلغ ستة ملايين و349 ألفاً و967 راكباً، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 50,86 بالمئة مسجلاً ثلاثة ملايين و127 ألفاً و207 ركاب (مقابل مليونين و72 ألفاً و809 من الوافدين الى لبنان في 2021).

كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 44 بالمئة وسجل ثلاثة ملايين و 213 ألفاً و 675 مغادراً (مقابل مليونين و231 ألفاً و979 مغادراً في 2021). أما ركاب الترانزيت فإنخفض عددهم بنسبة 38 بالمئة وسجل 9085 راكباً.

الرحلات الجوية:

بلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال العام الفائت 52381 رحلة بزيادة نسبتها 31,83 بالمئة عما كانت عليه في 2021، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 31,68 بالمئة وبلغ 26164 رحلة، أما الرحلات المغادرة فإرتفعت بنسبة 32 بالمئة وسجلت 26217 رحلة جوية.

تجدر الإشارة الى أن الحركة الأعلى لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كانت قد سجلت في نهاية العام 2019 (قبل انتشار جائحة كورونا في العالم) حيث بلغ مجموع الركاب فيه ثمانية ملايين و 707 آلاف و944 راكباً وسجل ايضاً 72271 رحلة جوية من والى لبنان.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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