"أطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر"... أمين سلام: رفع الدعم قرار غير مسؤول!

غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهل في علم الانسانية وسلامة الأجيال. رفع الدعم عن حليب الأطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. أطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر".