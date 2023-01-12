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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 50 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
2023-01-12 | 12:35
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 50 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 50 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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