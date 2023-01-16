كركي بحث مع علوش في تنسيب المصورين الصحافيين إلى صندوق الضمان الاجتماعي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، نقيب المصورين الصحافيين علي علوش في مكتبه في المقر الرئيسي في وطى المصيطبة، وتباحثا، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في "مسألة انتساب المصورين إلى الصندوق وأسباب التأخير في تنسيبهم".



وشدد كركي على "ضرورة تنسيب المصورين وسواهم من الفئات الجديدة ومنهم المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والمحررين الصحافيين"، مؤكدا حق انتساب مختلف الفئات إلى الضمان الإجتماعي تحت سقف القانون.



وأوضح كركي أن ملف المصورين سليم لكنه ينتظر مصادقة مجلس إدارة الضمان.



من جهته، أكد علوش متابعته إنجاز الملف الى حين تنسيب المصورين إلى الضمان الإجتماعي، واصفا اياه بالملف المفصلي في حياة المصورين المهنية.



ولفت علوش إلى أن صندوق الضمان يمثل السند الأساس للموظفين مهما بلغت الأحوال العامة صعوبة.