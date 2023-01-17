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اقتصاد
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
2023-01-17 | 04:19
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"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
"الصناعة": طن الترابة السوداء بـ3.750.000 ل.ل
حدّدت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وسبعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ١٨/١/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٤/١/٢٠٢٣ ضمناً.
وأوضحت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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