مراقبو حماية المستهلك كشفوا على معامل الأجبان والألبان في النبطية

بيطار: المهمة ستستكمل لتشمل كل المعامل والمؤسسات التي تصنّع وتبيع مستحضرات الألبان والأجبان

كشفت فرق المراقبين في مصلحة الاقتصاد والتجارة - حماية المستهلك في محافظة النبطية، بمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلديات، على معامل الأجبان والألبان في أقضية وبلدات المحافظة، في عيترون وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون والقليعة وميفدون وشوكين وكفرمان والنبطية، وأخذت عينات من مستحضر اللبنة البلدية وغيرها وتم إرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها والتأكد من سلامتها.



وقد صدرت بعض نتائج فحوص عينات سابقة كانت قد أخذت سابقاً من معامل في المنطقة وجاءت كلها سليمة ومطابقة للمواصفات.



وأعلن رئيس المصلحة محمد بيطار أن المهمة ستستكمل في الايام المقبلة لتشمل كل المعامل والمؤسسات التجارية التي تصنّع وتبيع مستحضرات الألبان والأجبان حفاظاً على سلامة وصحة المواطن.