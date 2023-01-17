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مصلحة الإقتصاد سطرت 3 محاضر ضبط في حق معمل للألبان في صيدا وملحمتين في الغازية
2023-01-17 | 06:28
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مصلحة الإقتصاد سطرت 3 محاضر ضبط في حق معمل للألبان في صيدا وملحمتين في الغازية
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مصلحة الإقتصاد سطرت 3 محاضر ضبط في حق معمل للألبان في صيدا وملحمتين في الغازية

جالت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بمؤازرة عناصر من مكتب جهاز أمن الدولة في الزهراني وصيدا وبلدة الغازية، حيث نظمت 3 محاضر ضبط: الأول في مدينة صيدا  في حق صاحب معمل للألبان والأجبان بسبب عرضه عينة لبنة غير مطابقة للشروط الصحية، والثاني بحق ملحمة في الغازية لعرضها على الواجهة وبيعها لحوما مبردة على أنها طازجة، والثالث في ملحمة ثانية في الغازية نتيجة مخالفتها القواعد العامة لسلامة الغذاء.
 
 
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