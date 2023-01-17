مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 40 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟



أعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، بلغ 40 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وأشار الى أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.