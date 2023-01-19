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نقابة السوبرماركت: قرار المالية بتسديد نصف الرسوم الجمركية نقداً سيدفعنا مرغمين على وقف قبول البطاقات المصرفية

2023-01-19 | 05:52
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نقابة السوبرماركت: قرار المالية بتسديد نصف الرسوم الجمركية نقداً سيدفعنا مرغمين على وقف قبول البطاقات المصرفية
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نقابة السوبرماركت: قرار المالية بتسديد نصف الرسوم الجمركية نقداً سيدفعنا مرغمين على وقف قبول البطاقات المصرفية

قرار المالية بتسديد نصف الرسوم الجمركية نقداً سيدفعنا مرغمين على وقف قبول البطاقات المصرفية

 أعلنت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان انه "تبعاً لقرار وزير المالية رقم 447 بتاريخ 16‏/1‏/2023 الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، سوف تضطر آسفة لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار".

‏وأوضحت النقابة أن "هذا القرار سيحول دون تمكن أصحاب السوبرماركت من إستخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم وما يترتب عليها للموردين، أي أن هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أي قدرة على إستخدامها".

وقالت: "على هذا الأساس تجد نقابة السوبرماركت نفسها مضطرة على إتخاذ هذا القرار بوقف قبول الدفع بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية".

واعتذرت نقابة السوبرماركت من المواطنين، طالبت المسؤولين بـ"التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت لوقف الضرر عن المؤسسات والمواطنين على حد السواء".
 
 
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