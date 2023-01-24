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اقتصاد
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2023-01-24 | 08:41
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مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز اللبناني حجم صغير بـ13000 ليرة لبنانية، وسعر ربطة الخبز حجم وسط 22000 ليرة لبنانية، كما سعر ربطة الخبز حجم كبير 26000 ليرة، وذلك على كافة الاراضي اللبنانية.
**للاطلاع على قرار وزارة الاقتصاد
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